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Четверг, 12 января 2023, 08:40 мск

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Президент Венгрии призвала НАТО не втягиваться в конфликт на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак призвала НАТО руководствоваться прагматизмом, а не эмоциями и не ввязываться в украинский конфликт. По ее словам, Европе необходимо подумать о своем выживании. Такое заявление глава государства сделала на встрече с иностранными послами в Будапеште, передает агентство MTI.

«Мы должны быть прагматичными в этом вопросе, но мы также должны думать о выживании Европы. Организация Североатлантического договора должна оставаться в стороне от войны, не позволять эмоциям брать верх и втягиваться в конфликт», – сказала Новак, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнула, что Будапешт рассчитывает на понимание со стороны других стран, и призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга. «В разных культурах по-разному принимаются разные решения, но Венгрия их уважает. В ответ она ожидает того же – уважения к ее культуре и ее решениям со стороны других», – отметила она.

Венгрия является членом НАТО и осудила специальную военную операцию России на Украине. Однако в отличие от других стран НАТО Будапешт отказался поставлять оружие Киеву. Венгрия неоднократно выступала с призывом к мирному урегулированию ситуации на Украине путем переговоров.

Напомним, в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для улаживания конфликта на Украине необходимы переговоры между Россией и США. По его словам, Будапешт мог бы стать площадкой для таких переговоров.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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