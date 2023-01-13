От конфликта на Украине выигрывают только США – премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что США выигрывают от конфликта на Украине и введенных против России санкций в отличие от Европы, которая оказалась «в самом большом проигрыше».

«С экономической точки зрения, единственным или по крайней мере основным проигравшим в результате войны является Европа», – сказал венгерский премьер в эфире радиостанции Kossuth (цитата по ТАСС).

«Америка точно выигрывает», – убежден Орбан. Он назвал спорным вопрос, выигрывает или проигрывает Россия в результате украинского конфликта.

При этом Орбан подтвердив свое негативное отношение к санкционной политике ЕС в отношении Москвы. По его словам, Венгрия не сможет в одиночку изменить позицию Брюсселя относительно санкций, это могут сделать «только немцы или французы». «Я могу лишь сдержать ущерб», – отметил премьер.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры между Россией и США. По его словам, Будапешт мог бы стать площадкой для таких переговоров.

Будапешт, Наталья Петрова

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