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Суббота, 21 января 2023, 13:49 мск

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США и их союзники договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты из РФ

США договорились с союзниками установить два потолка цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщил замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейомо по итогам виртуальной встречи в пятницу с коллегами, представляющими глобальную коалицию стран, применяющих механизм ограничения цен на российскую нефть.

Один потолок цен будет введен для продукции, которая торгуется с премией к сырой нефти, включая дизтопливо или газойль, второй – для продуктов, которые продаются с дисконтом (мазут), говорится в сообщении минфина США.

Установить ценовой потолок на российские нефтепродукты предполагается в феврале.

Минфин также сообщил, что коалиция проведет в марте «ревизию уровня ценового потолка» на нефть из России. «Это позволит коалиции учитывать развитие ситуации на глобальных рынках после введения ограничений на нефтепродукты», – говорится в сообщении.

Введенный с 5 декабря потолок на российскую нефть, доставляемую морем, в настоящий момент составляет 60 долларов за баррель.

Ранее представитель «Большой семерки» (G7) анонсировал введение двух ценовых потолков на российские нефтепродукты.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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