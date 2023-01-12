США и союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ

Чиновники Минфина США обсуждают с союзниками новые санкции против российской нефтяной промышленности. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что цель Вашингтона и их союзников – ограничить цены российских нефтепродуктов, поставляемых на экспорт, в дополнение к санкциям, которые Запад уже наложил на российскую нефть.

По сведениям издания, представители министерства финансов США провели на этой неделе ряд встреч в Европе для обсуждения деталей предстоящих санкций в отношении российских нефтепродуктов, которые должны вступить в силу 5 февраля. Как отметили осведомленные источники, ограничительные меры включают введение двух потолков цен на российские нефтепродукты. Один – на дорогостоящие нефтепродукты (к примеру, дизтопливо), другой – на товары низкой стоимости (мазут).

Ранее, 10 января Reuters со ссылкой на представителя «Большой семерки» (G7) сообщило, что страны G7 планируют ввести два ценовых потолка цен на российские нефтепродукты. Это связано с тем, что существует много разновидностей нефтепродуктов, и к ним нельзя применять единые правила. Так, дизтопливо и керосин обычно продаются с премией к сырой нефти, а мазут – со скидкой, объяснил чиновник.

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также с той же даты начал действовать потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель, введенный странами ЕС, G7 и Австралией.

Указом президента РФ утверждены ответные спецмеры: запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов по контрактам, где предусмотрена фиксированная максимальная цена.

В дополнение к ценовому потолку на нефть из России страны G7 с 5 февраля ограничат цены на российские нефтепродукты, такие как дизтопливо, керосин и мазут.

По оценкам аналитиков Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), каждый день Россия теряет 160 млн евро из-за введенного западными странами потолка цен на нефть.

Москва, Наталья Петрова

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