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Пятница, 27 января 2023, 09:22 мск

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Захарова призвала посла ФРГ прояснить позицию своего МИД о «войне с Россией»

Послу Германии в России следует прояснить позицию МИД ФРГ об участии в конфликте на Украине, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что европейские страны «ведут войну против России», а не друг с другом. Она призвала государства Европы сохранять единство и вместе делать больше для Украины, а «не спихивать вину друг на друга». Позже в МИД ФРГ подчеркнули, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта.

Как заявила Захарова, МИД Германии противоречит сам себе. «Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта», – написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем телеграм-канале.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», – подчеркнула она.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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