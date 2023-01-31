В США объяснили, почему отказываются передавать Украине истребители F-16

США не будут передавать Украине истребители F-16. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Он дал отрицательный ответ на соответствующий вопрос американских журналистов.

Позже координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби объяснил отказ Вашингтона поставлять Украине истребители F-16 значительным объемом военной помощи.

«Могу сказать вам, что cейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы», – сказал он в интервью CNN (цитата по РИА «Новости»). Кирби отметил, что это те виды вооружений, которые будут иметь критическое значение для украинских войск в зимнее время, а также для боевых действий, которые, «как мы ожидаем, они будут вести весной».

Тем временем, как пишет Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, американская администрация не проводила никаких серьезных обсуждений на высоком уровне по поводу возможности передачи F-16 Киеву. Таким образом, слова Байдена не следует трактовать, что окончательное решение по этому вопросу уже принято.

Издание напомнило, что на прошлой неделе замсоветника по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединенные Штаты будут очень тщательно обсуждать вопрос об истребителях с Украиной и союзниками. По его словам, Вашингтон не исключал «каких-либо конкретных схем». Как отмечает Politico, США могли бы одобрить реэкспорт F-16 из третьих стран.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает поставок боевых самолетов на Украину. Он перечислил три условия, при которых станет возможной передача самолетов Киеву.

Вашингтон, Наталья Петрова

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