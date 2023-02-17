Отношения России и Бангладеш могут испортиться из-за закрытия портов

Закрытие портов Бангладеш для российских судов может поставить под угрозу традиционно дружеские отношения Москвы и Дакки. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Знаем, что недружественный шаг был принят властями страны отнюдь не по своей инициативе. Он был предпринят под угрозой применения вторичных санкций со стороны США. Вот вам еще один пример этого запугивания», – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Дакка уже не в первый раз уступает давлению Вашингтона, поддавшись откровенному шантажу.

«Она рискует поставить будущее традиционно дружественных российско-бангладешских отношений в зависимость от прихотей третьей страны, преследующей собственные геополитические цели. Мы рассчитываем на то, что руководство Бангладеш найдет в себе силы для более решительного отстаивания своих национальных интересов», – подчеркнула Захарова.

Накануне в посольстве РФ в Бангладеш сообщили, что власти страны запретили 69 российским судам заходить в порты республики. Запрет не повлияет на импорт российской пшеницы в республику, уверили в дипмиссии.

Москва, Зоя Осколкова

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