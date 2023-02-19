Китай объявил об успешном преодолении пандемии Covid-19

Китай успешно преодолел пандемию Covid-19 и готов к восстановлению контактов с европейскими странами и всем миром. Об этом заявил руководитель аппарата комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член политбюро ЦК КПК Ван И во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Китай успешно вышел из периода пандемии и готов полностью возобновить взаимодействие с Европой и миром», – сказал Ван И, чьи слова приводятся в сообщении на сайте МИД КНР.

«Стороны могут активно готовиться к новой встрече лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях и способствовать скорейшему возвращению двусторонних обменов на доэпидемический уровень», – добавил дипломат, отметив, что «Китай и ЕС являются партнерами, а не соперниками, и консенсус намного перевешивает разногласия».

Ван И также прокомментировал ситуацию на Украине. Чиновник заявил, что Китай настаивает на проведении мирных переговоров мира и переговоров и готов усиливать диалог с ЕС для поиска политического урегулирования украинского конфликта. «Китай и ЕС должны укреплять сотрудничество, чтобы привнести в мир больше стабильности», – подчеркнул дипломат.

Китай в конце прошлого года после массовых протестов отказался от политики нулевой терпимости к COVID-19, начав смягчать ограничительные меры.

Москва, Наталья Петрова

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