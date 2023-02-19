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Воскресенье, 19 февраля 2023, 14:17 мск

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«Ситуация критическая»: Боррель призвал ЕС поставлять больше снарядов Украине

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал меньше аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому и поставлять ему больше снарядов. Украина столкнулась с дефицитом боеприпасов, его нужно устранить быстро – в течение недель, заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. Боррель анонсировал внеочередную встречу глав МИД ЕС 6-7 марта для согласования поставок дополнительных вооружений и боеприпасов Киеву.

По мнению Борреля, Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. «В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», – с казал он (цитата по ТАСС).

Глава дипломатии ЕС призвал срочно увеличить и ускорить военные поставки Украине. По его словам, Киев «находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель». «Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счет совместных поставок», – сказал Боррель.

Дипломат добавил, что 6-7 марта главы МИД ЕС проведут экстренную встречу, чтобы скоординировать и ускорить отправку на Украину дополнительной военной помощи.

Ранее Боррель сообщил, что ЕС представит новые предложения о поставках оружия Украине по линии Европейского фонда мира 20 февраля на встрече глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Мюнхен, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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