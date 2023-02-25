Евросоюз раскрыл детали новых санкций против России

Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза включает ограничения против российских банков и ряда предприятий, на импорт асфальта, синтетического каучука, а также запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения. Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Совета ЕС.

Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. «С сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию», – подчеркивается в заявлении Совета ЕС, которое приводит «Интерфакс».

В «черные список» попали три российских банка, на которые распространятся замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов. Их названия не уточняются, однако ранее сообщалось, что это могут быть «Альфа-Банк», «Росбанк» и «Тинькофф». Ограничения затронут о общей сложности 96 предприятий и организаций.

В заявлении также говорится, что новый пакет санкций включает ограничения на экспорт важных технологий и промышленных товаров, в частности, электроники, специализированных транспортных средств, например, снегоходов, деталей машин, запчастей для них, строительных товаров и конструкций, товаров, используемых в авиационной промышленности.

ЕС также ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа (за исключением части, относящейся к объектам СПГ) гражданам России, чтобы защитить безопасность снабжения газом ЕС и «избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком».

Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука – эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро. Кроме того, запрещается транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения.

Также санкции вводятся против семи иранских предприятий, которые, как считает Брюссель, производят БПЛА.

Ограничения вводятся против СМИ: в ЕС запрещается вещание арабских служб RT и Sputnik. Как утверждается в документе, их лицензии приостанавливаются из-за того, что эти каналы якобы использовались для «непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде», уточняет РИА «Новости».

Помимо этого, вводится запрет на участие граждан России в органах управления компаний критически важной инфраструктуры в государствах-членах ЕС. Еще одна новая ограничительная мера подразумевает, что эксплуатанты воздушных судов должны будут уведомлять о нерегулярных рейсах между ЕС и Россией напрямую или через третьи страны свои национальные компетентные органы.

В ЕС заявляют, что в целях «гарантии эффективности введенных запретов на замороженные авуары» Совет ЕС решил предписать «обязательства более детальных деклараций о принадлежащих внесенным в список лицам и организациям фондах и экономических ресурсах, которые были заморожены или подверглись какому-либо перемещению незадолго до включения в перечень».

Помимо того, Совет ЕС ввел новые обязательства «сообщать информацию государствам-членам и Европейской комиссии об иммобилизированных резервах и активах Центрального банка России».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что в десятом санкционном списке значится 121 физическое и юридическое лицо.

Более подробно о десятом пакете санкций станет известно после публикации в Официальном журнале ЕС.

С конца февраля прошлого года ЕС утвердил девять пакетов санкций против России. Сейчас под ограничениями находятся 1386 человек и 171 организация.

Между тем, как отмечал президент РФ Владимир Путин, политика санкций Запада не достигла намеченных целей по обвалу российской экономики. «Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился и не добьется», – сказал глава государства в послании Федеральному собранию.

По его словам, западные страны пытались смять российскую экономику, спровоцировать разрушительную инфляцию и обвалить рубль. Санкции – лишь средство, а цель, «заставить страдать наших граждан». «Но расчет не оправдался», – подчеркнул Путин, добавив, что инициаторы антироссийских санкций наказали самых себя, спровоцировали рост цен в своих странах, но обвинили во всем русских.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»