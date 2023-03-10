Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий пятилетний срок

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, передает агентство «Синьхуа». В тайном голосовании участвовали 2 952 человека. Решение было принято депутатами единогласно.

Си Цзиньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета КНР.

Кроме того, первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн был избран зампредседателя КНР.

Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, стал первым председателем КНР, избранным на третий срок. Это стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году, предусматривающих, что одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

Напомним, в октябре прошлого года Си Цзиньпин также был переизбран на третий срок на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая.

Си Цзиньпин возглавил ЦК КПК и Военный совет ЦК КПК в 2012 году. В 2013 году был избран председателем КНР и главой Центрального военного совета КНР.

Пекин, Наталья Петрова

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