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Пятница, 10 марта 2023, 08:13 мск

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Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на третий пятилетний срок

Архив, фото: «Синьхуа»

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, передает агентство «Синьхуа». В тайном голосовании участвовали 2 952 человека. Решение было принято депутатами единогласно.

Си Цзиньпин также был переизбран на пост председателя Центрального военного совета КНР.

Кроме того, первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн был избран зампредседателя КНР.

Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, стал первым председателем КНР, избранным на третий срок. Это стало возможным после внесения поправок в Конституцию КНР в 2018 году, предусматривающих, что одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз.

Напомним, в октябре прошлого года Си Цзиньпин также был переизбран на третий срок на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая.

Си Цзиньпин возглавил ЦК КПК и Военный совет ЦК КПК в 2012 году. В 2013 году был избран председателем КНР и главой Центрального военного совета КНР.

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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