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Понедельник, 20 марта 2023, 12:32 мск

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Путин: Россия готова к переговорам с Украиной только с учетом «сложившихся реалий»

Фото из архива официального сайта Кремля

Мирные переговоры России и Украины возможны только с учетом «сложившихся геополитических реалий». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что Киев в этом не заинтересован.

«Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. <…> Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий», – написал глава российского государства в статье «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее» в газете «Жэньмин жибао» накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Путин при этом отметил, что ультиматумы в адрес России, «говорят лишь об оторванности от таких реалий» и том, что Киев не заинтересован «в поиске выхода из сложившейся ситуации». Он также напомнил, что ранее проходившие мирные переговоры еще в апреле прошлого года «были прекращены отнюдь не нами».

Кроме того, президент России выразил признательность властям КНР за «взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями», за «понимание их предыстории и подлинных причин» и готовность помочь в дипломатическом урегулировании конфликта. По словам Путина, Москва, как и Пекин, выступает за неукоснительное соблюдение устава ООН и уважение норм международного права.

«Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – подчеркнул президент РФ.

Путин назвал действия Запада на Украине, спровоцировавшего кризис в этой стране, самым ярким проявлением «намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок».

По его мнению, коллективный Запад «все отчаяннее цепляется за свое ускользающее доминирование». «Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддается американскому диктату, приобретает все более острый и напористый характер», указал Путин. В связи с этим «идет демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества», Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом», – подчеркнул он.

Трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начнется в понедельник, 20 марта, и завершится 22 марта. Переговоры лидеров двух стран пройдут сегодня на неформальной закрытой встрече и 21 марта в составе делегаций, сообщил ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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