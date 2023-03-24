«Нельзя исключать ничего»: Медведев допустил завершение СВО в Киеве или во Львове

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в специальной военной операции на Украине «нельзя исключать ничего», если понадобится – идти до Киева или Львова.

«Если до Киева надо дойти, значит, надо идти до Киева, если до Львова, значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу», – сказал политик в интервью российским СМИ (цитата по ТАСС).

Говоря об условиях окончания СВО, Медведев отметил, что «нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации». «Выбросить всех иностранцев, которые там находятся в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее, если говорить о военной компоненте», – сказал он.

«Если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения», – добавил Медведев.

Также зампред Совбеза РФ заявил, что говорить о сроках окончания специальной военной операции некорректно. «Не будем забегать вперед», – сказал он. Оценки хода и сроков СВО может давать Верховный главнокомандующий Владимир Путин, объяснил Медведев.

Москва, Наталья Петрова

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