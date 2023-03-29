Россия и Китай формируют новый миропорядок, в котором нет места США

Бывший президент США Барак Обама обещал обществу «надежду и перемены». Однако нынешний глава Белого дома Джо Байден может обойти его и ускорить установление нового мирового порядка, но в этот раз блок влияния будет сформирован не американцами, а Россией и Китаем. Об этом пишет издание The Washington Times.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина состоялась на прошлой неделе. По словам международных наблюдателей, лидеры Китая и РФ уже создали альянс, ориентированный на Азию, призванный обогнать Запад в качестве центра притяжения мира.

«Если две державы добьются своего, то США не только не будут возглавлять стол переговоров, но даже не получат места на его дальнем конце», – пишет автор статьи.

Китай усиливает влияние там, где ошибки Байдена подорвали стабильность, которая сделала доллар США мировой резервной валютой. Зарождающиеся отношения между Россией и Китаем уже привели к тому, что Москва конвертировала до 17% своих валютных резервов в юани.

Кроме того, Пекин выступил посредником в недавней нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном, что может ослабить напряженность на Ближнем Востоке. На этой неделе Си Цзиньпин принимает премьер-министра Испании Педро Санчеса для переговоров об экономических отношениях и решениях украинского кризиса.

«Пока президент Байден барахтается, Китай и Россия, похоже, намерены установить «новый мировой порядок», в котором, к сожалению, нет места Америке», – заключается в статье.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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