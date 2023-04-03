Столтенберг раскрыл, сколько страны НАТО потратили на оружие для ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с начала боевых действий на Украине страны альянса передали Киеву вооружений на общую сумму 65 млрд евро. Сейчас, по его словам, НАТО готовит программу многолетних поставок оружия украинской армии. Ее согласуют главы МИД стран Североатлантического блока на встрече 4-5 апреля.

«Союзники дали 65 млрд евро военной помощи Украине, и я приветствую, что современные танки и другие бронетранспортеры начали прибывать на Украину», – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания глав МИД стран альянса (цитата по ТАСС).

По его словам, на предстоящем заседании будет обсуждаться вопрос усиления Вооруженных сил Украины, в том числе переход от советских вооружений на западные. Поддержка Киева со стороны НАТО «рассчитана на долгосрочную перспективу», отметил Столтенберг. Это, по его мнению, приводит к изменению обстановки на поле боя.

«Я ожидаю, что министры согласуют начало работы над развитием многолетней программы для Украины», – отметил глава НАТО.

Столтенберг вновь заявил, что сейчас все усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы «Украина одержала победу». Без этого, подчеркнул он, «вопрос о ее членстве не будет иметь значения». Именно ради победы Киева НАТО предоставляет Украине значительную военную помощь, заключил генсек НААТО.

Ранее Столтенберг призвал страны Запада готовиться к затяжному конфликту на Украине, поскольку перспектив его урегулирования пока не видно.

Брюссель, Наталья Петрова

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