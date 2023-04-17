Россия резко отреагировала на передачу Чехией марокканских танков Украине

В МИД России назвали вопиющей передачу Украине модернизируемых в Чехии танков Т-72Б, которые принадлежат Марокко. В ведомстве назвали это фактической экспроприацией. Об этом говорится в распространенном в понедельник официальном комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, Чехия нарушила базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, захватив принадлежащие Марокко танки для их отправки на Украину.

По информации российского внешнеполитического ведомства, еще до начала СВО Марокко заключило контракт с чешской компанией Excalibur Army на модернизацию 130 танков Т-72Б, которые были приобретены в 1999-2001 годах в Белоруссии. После проведения работ 56 танков были возвращены королевству.

«Оставшаяся бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине», – заявила Захарова.

Марокканцев в данном случае поставили перед свершившимся фактом, а заодно и сделали виноватыми перед Минском за невыполнение обязательства не передавать технику третьим странам без согласия поставщика, подчеркнула она.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса», – говорится в заявлении.

В МИД РФ отметили, что руководство Чехии превратило страну в одну из основных площадок для производства, ремонта и модернизации военной техники, которую направляют «киевскому неонацистскому режиму».

В январе СМИ сообщали о том, что Марокко передало Украине около двух десятков танков Т-72Б, которые модернизировала компания Excalibur Army в Чехии. Отмечалось, что решение было принято под давлением в ходе встречи на авиабазе Рамштайн в Германии, организованной США в апреле прошлого года. Северную Африку на переговорах представляли Тунис и Марокко.

Москва, Наталья Петрова

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