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Вторник, 2 мая 2023, 15:12 мск

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Шойгу поручил удвоить производство высокоточных ракет

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» должна в кратчайшее время удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Такую задачу поставил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, где рассматривался вопрос выполнения корпорацией гособоронзаказа.

«Предприятие поставляет в зону специальной военной операции широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов», – заявил министр обороны.

По его словам, корпорация перешла на серийное производство некоторых новейших типов вооружения, завершив в сжатые сроки все этапы разработки. «Продолжается создание перспективных, модернизированных и существующих образцов», – отметил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что сейчас предприятию необходимо за кратчайшие сроки удвоить объемы производств высокоточных средств поражения.

Шойгу также оценил обеспеченность российской армии боеприпасами. По его словам, в этом году ВС России получили достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения армии Украины.

«В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота», – отметил министр. По его словам, по сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз.

Тем не менее, подчеркнул Шойгу, «необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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