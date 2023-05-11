Бастрыкин рассказал о подготовке Киевом нападения на Донбасс в марте 2022 года

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что у России есть документальные подтверждения подготовки Украиной нападения на Донбасс в марте 2022 года с выходом на границы РФ. Речь идет о планах наступления ВСУ до начала специальной военной операции 24 февраля прошлого года.

Как отметил Бастрыкин, Следственный комитет проводит большую следственную работу на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

«Мы сегодня можем смело утверждать, что есть документальные подтверждения [того], что в марте 2022 года украинская военщина готовила специальную военную операцию против Донбасса с выходом на границы РФ», – добавил глава СКР (цитата по ТАСС). С таким заявлением Бастрыкин выступил на конференции Конституционного суда, которая проходит в рамках Петербургского международного юридического форума.

Председатель СК РФ отметил, что ведомство квалифицирует действия украинских военных как преступление против мира и человечности. По его словам, с 2014 года возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел – к уголовной ответственности привлекаются представители военного и политического руководства Украины, военнослужащие и сотрудники спецслужб и радикальные националисты. В розыск объявлены 716 человек, добавил Бастрыкин.

На сегодняшний день, по его словам, завершено расследование более 78 уголовных дел. Вынесены первые приговоры, «в том числе в отношении наемников из зарубежных стран», уточнил глава СКР.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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