В Турции официально объявили о втором туре президентских выборов

В Турции второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. Об этом сообщил глава Центризбиркома страны Ахмет Енер. По его словам, после подсчета всех бюллетеней по итогам вчерашнего голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

Согласно результатам голосования, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил поддержку 49,51% граждан, принявших участие в выборах. Его основной конкурент Кемель Кылычдароглу – 44,88%. Представитель блока «Ата» Синан Оган – 5,7% голосов.

Явка на выборах составила 88,92%.

Анкара, Светлана Антонова

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