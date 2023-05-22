Боррель анонсировал скорые поставки Украине F-16 от ЕС

Евросоюз сможет поставить Украине истребители F-16 уже в скором времени. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей глав МИД ЕС.

По его словам, в Евросоюзе приветствуют решение стран «Большой семерки» (G7) о подготовке к передаче истребителей Киеву. «Это очень хорошая идея, это отличный шаг «семерки», чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», – цитирует Борреля ТАСС.

Глава внешнеполитической службы ЕС также сообщил журналистам, что руководители МИД стран ЕС сегодня обсудят новый транш военной помощи Украине и готовящийся 11-й пакет антироссийских санкций. При этом Боррель признал, что новый пакет рестрикций против России вызвал возражения не только у Венгрии, но и у ряда других стран. Эти проблемы, судя по его словам, будут затрагиваться на министерской встрече.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорились о создании международной коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины. Тогда же администрация США одобрила обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Европе. Британский премьер заявил, что Лондон этим летом начнет подготовку украинских пилотов. Что касается поставок боевых самолетов Киеву, в этом вопросе Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, уточнил Сунак. Накануне в Вашингтоне заявили, что в ближайшие месяцы будут вести переговоры с союзниками по вопросу, когда будут поставлены F-16 Украине, кем и в каком количестве.

Посол России в США Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что такие шаги США наглядно демонстрируют, что Вашингтон не заинтересован в мире.

Брюссель, Наталья Петрова

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