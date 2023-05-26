Япония включила в пакет санкций десятки физлиц и организаций из России

Япония обновила санкционный список в связи с событиями на Украине – под рестрикции попали еще 17 физических лиц и 78 организаций из России, чьи активы замораживаются. Об этом сообщается на сайте японского правительства. Также Токио вводит экспортные ограничения в отношении 80 организаций и запрещает предоставление строительных и инженерных услуг для России со 2 июня.

Помимо этого, Япония запретит экспорт ряда товаров, способствующих укреплению промышленной базы России, – их список будет определен позднее.

Кроме того, вводятся персональные санкции против семи физических лиц из Крыма и новых российских регионов – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Так, под ограничительные меры попали «Мегафон», Фонда национального благосостояния РФ, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Фонд перспективных исследований, фонд «Сколково», «Сколтех», НПО имени Лавочкина, «КамАЗ», Уральский завод гражданской авиации, ЦНИИ «Электроприбор», АО «Эникс», НПП «Электронстандарт», Ракетный центр имени Макеева, ГосНИИ «Кристалл», Институт прикладной математики имени Келдыша, Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова, группа «ГАЗ» и другие организации.

Из физлиц новые санкции коснулись гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова, командующего ВДВ России генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева, командующего группировкой «Запад» генерал-лейтенанте Михаиле Зуськокомандира батальона «Спарта» Артема Жогу, телеведущей Ольги Скабеевой. Под рестрикции также попали заместитель мэра Севастополя Алексей Парикин, замглавы администрации Запорожья Сергей Толмачев, прокурор ЛНР Глеб Михайлов, прокурор Запорожской области Кирилл Осипчук, прокурор Херсонской области Андрей Петров, прокурор ДНР Андрей Спивак.

Напомним, в конце марта Япония расширила антироссийские санкции, запретив экспортировать в Россию компоненты для авиации, космической отрасли, в том числе авиадвигатели, а также материалы, используемые для производства беспилотников. Под ограничения попали и сами самолеты, космические аппараты и БПЛА.

В конце февраля под японские рестрикции попали 48 физических лиц и 73 организации из России, в том числе предприятия ОПК и научные институты, а также «Росбанк».

Добавим, ранее, в мае новые санкции против России ввели США и Великобритания. Запад усилил санкционное давление на России после прошедшего в Хиросиме с 19 по 21 мая саммита стран «Большой семерки». По итогам встречи лидеры США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Канады и Японии подтвердили курс на борьбу с Россией, нацеленную на поражение Москвы.

Токио, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»