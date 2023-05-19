США расширили список «запрещенных» для экспорта в Россию товаров

США ужесточили действующие санкции и экспортный контроль в отношении России и Белоруссии. В распространенном сегодня уведомлении американского министерства торговли в числе запрещенных к экспорту в РФ оказались, в частности, ковровые покрытия, косметика, парфюмерия, алкоголь, часы, антиквариат и другие товары.

Всего ограничения коснутся 1 224 наименований промышленных товаров, следовательно, для экспорта или реэкспорта этих товаров в Россию или Белоруссию, или их передачи в пределах России или Белоруссии теперь потребуется лицензия. В перечень входят, в том числе, электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. Также запрещено поставлять линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства.

В документе, который цитирует ТАСС, отмечается, что такие меры «направлены на дальнейший подрыв российской и белорусской промышленных баз, и их способности продолжать поддерживать военную агрессию России на Украине».

Правительство США также расширяет масштабы санкций, из-за которых поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без специальной лицензии, при рассмотрении заявок на которые будет действовать «презумпция отказа».

Вашингтон, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»