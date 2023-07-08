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Суббота, 8 июля 2023, 20:00 мск

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Эрдоган рассчитывает на скорую встречу с Путиным

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, встреча возможна в августе.

«Вчера мы встречались в Стамбуле с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Надеюсь, в августе встретимся с Путиным», – сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

После переговоров с Зеленским Эрдоган также говорил о возможности визита в Турцию Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, готовится ли такой визит главы государства, сообщил ТАСС, что контакты лидеров России и Турции возможны, но точные даты пока не определены.

Эрдоган и Зеленский накануне провели переговоры в Стамбуле. Среди основных их тем были координация позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантии безопасности Украины, зерновая сделка, оборонное сотрудничество между предприятиями. В Кремле ранее отмечали, что будут внимательно следить за итогами стамбульских переговоров, и не исключали контактов Путина и Эрдогана.

Анкара, Анастасия Смирнова

© 2023, РИА «Новый День»

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