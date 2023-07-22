Лондон отменил визит своего министра в Китай из-за исчезновения главы МИД КНР

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отменил свой визит в Пекин. Одной из причин стала пропажа из публичного пространства главы китайского МИД Цинь Гана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Клеверли должен был встретиться с Ганом в конце июля. Это был бы первый визит британского министра в Китай за последние пять лет. О готовящейся встрече сообщили высокопоставленные британские чиновники, позже эти планы подтвердил сам Клеверли.

Тем временем, Цинь Ган не появлялся на публике в течение нескольких недель, что стало поводом для различных спекуляций в прессе. «Почти месячное отсутствие министра иностранных дел Китая Цинь Гана на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля», – говорится в сообщении.

По словам собеседников агентства, отсутствие главы МИД КНР стало одним из нескольких факторов, на основе которых принималось решение об отмене поездки. Ситуация с отложенным визитом Клеверли в Пекин является примером того, как исчезновение министра иностранных дел Китая отражается на геополитике, отмечается в публикации.

В свою очередь в Вашингтоне заявили, что не осведомлены о причинах исчезновения из публичного пространства Цинь Гана. Как сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан: «Мы не знаем. Буквально так». По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен должен был встретиться с Ганом на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии, но на собрании присутствовал заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В Пекине отсутствие Гана на форуме объяснили проблемами со здоровьем.

Кроме того, ранее китайские власти отменили визит в страну главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который должен был состояться 10 июля. Боррель также собирался повести переговоры с Цинь Ганом и другими чиновниками.

Лондон, Зоя Осколкова

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