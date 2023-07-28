В Госдуме предложили сажать на срок до 3 лет за мелкие взятки

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он является одним из авторов инициативы.

«Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

В законопроекте предлагается усилить уголовную ответственность за получение взятки или коммерческий подкуп, в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, – за это, как отметил Пискарев, «будет грозить до 3 лет лишения свободы и до 4 лет ограничения свободы».

К совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества. По действующему законодательству она не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим, добавил депутат.

Кроме того, по словам Пискарева, появятся новые квалифицирующие признаки, такие как «вымогательство», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» и «заведомая незаконность действия (бездействия)».

«Кроме огромной общественной опасности, которую несет в себе такая коррупция, создавая у нечистых на руку чиновников иллюзию вседозволенности и открывая тем самым путь к многомиллиардным взяткам, зачастую такие преступления приобретают характер криминального бизнеса», – заявил парламентарий.

Пискарев при этом отметил, что отдельные граждане, нередко объединенные в организованную группу, за счет «регулярных поборов набирают суммы, сопоставимые с крупными взятками».

Депутат привел статистику, согласно которой доля мелких взяток составила в 2021 года пятую часть всех коррупционных преступлений. «Правоприменительная практика с 2016 года показывает рост таких преступлений», – указал он.

Парламентарий также уточнил, что депутаты приступят к рассмотрению законопроекта в осеннюю сессию.

Москва, Наталья Петрова

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