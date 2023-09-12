Путин о курсе рубля: Здесь нет непреодолимых проблем и сложностей

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ВЭФ, что не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля.

Глава государства пояснил, что ситуация с курсом рубля связана со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частично валютной выручки от крупнейших российских экспортеров. Также он указал на проблемы с нарушением логистических цепочек импорта на первом этапе, «когда доллар был выше 60 рублей».

«Есть и другие факторы, но в целом они управляемые факторы. Мы их видим, понимаем, ЦБ их видит», – отметил Путин.

При этом президент отметил, что на данный момент не видит непреодолимых сложностей с курсом национальной валюты, а резких движений в решении этого вопроса никто делать не будет.

«Этот вопрос (курс рубля – прим. ред.), который требует своего кропотливого исследования в виде ЦБ и правительства РФ, финансовых властей так называемых, но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы, сложности», – приводит слова Путина РИА «Новости».

При этом глава государства назвал правильным и своевременным решение Центробанка о повышении ключевой ставки.

По его словам, ЦБ был вынужден поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что «инфляция начала немножко подниматься». Это сокращает возможности для кредитования и сдерживает развитие экономики, но является существенным фактором для снижения инфляционных рисков, указал Путин. При этом кредитование, по оценке президента, в целом сейчас находится на достаточно высоком уровне.

В такой ситуации «нет хороших или очень хороших решений, здесь есть сложные решения», – заключил президент РФ.

Ранее сегодня помощник президента России Максим Орешкин заявил на полях ВЭФ, что ряд фундаментальных факторов создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы.

Владивосток, Наталья Петрова

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