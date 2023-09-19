МИД России: Баку не предупреждал Москву заранее об операции в Карабахе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что Азербайджан заранее предупредил Россию о контртеррористической операции в Карабахе. По ее словам, Азербайджан сообщил Москве о проведении антитеррористических мероприятий в НКР за несколько минут до начала.

«В СМИ распространяются сведения о том, что азербайджанская сторона якобы «заблаговременно» предупредила российских миротворцев о сегодняшней «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Москва «глубоко встревожена» резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Россия призвала конфликтующие стороны незамедлительно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования.

Москва, Наталья Петрова

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