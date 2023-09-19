Россия призвала Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

В Москве «глубоко встревожены» эскалацией в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта остановить кровопролитие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, «поступают сообщения о начале азербайджанскими вооруженными силами, как заявляет Баку, «антитеррористических мероприятий» в регионе и ответных действиях местных армянских вооруженных формирований».

«Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что все шаги для мирного решения проблемы Нагорного Карабаха «прописаны в комплексе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы».

Захарова также отметила, что «в последнее время усилиями России и других международных посредников начали формироваться серьезные предпосылки для прогресса в разрешении карабахской проблемы мирным путем». Она упомянула поставки гуманитарной помощи населению Карабаха. «Это создавало и создает благоприятный фон для перезапуска прямого диалога между Баку и Степанакертом», – подчеркнула она.

Москва рассчитывает, что безопасность российских миротворцев будет обеспечена обеими сторонами, добавила Захарова. «В сложившейся обстановке Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи. Мы исходим из того, что безопасность наших миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами», – сказала она.

По словам Захаровой, командование миротворческим контингентом России находится в постоянном контакте с представителями армян Карабаха и азербайджанскими властями «с целью прекращения огня и возвращения к реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне».

Ранее сегодня Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции в карабахском регионе. Решение принято в целях «пресечения широкомасштабных провокаций, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении «с наших территорий» и «восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики», – говорится в заявлении минобороны республики.

Согласно сообщениям азербайджанских и армянских СМИ, на территории Нагорного Карабаха начались боевые действия. В частности, ведется обстрел в районе Степанакерта.

Минобороны непризнанной НКР со своей стороны заявило, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения. «19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары», – заявили в пресс-службе минобороны непризнанной республики.

В минобороны Армении на фоне сообщений о начале военных действий в непризнанной республике заявляли, что ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильная.

Позже стало известно, что МИД Азербайджана призвал Армению вывести свои войска из Карабаха и распустить «режим в Степанакерте», назвав это единственным путем к миру в регионе. Ереван на это ответил, что у Армении нет армии в Нагорном Карабахе.

По последним данным, премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности республики. «Обсуждаются масштабные военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха», – говорится в сообщении армянского Совбеза.

Москва, Наталья Петрова

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