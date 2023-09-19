Москва получила уведомление из Баку о начале контртеррористической операции в Карабахе

Министерство иностранных дел России получило уведомление от Азербайджана о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая сегодня на брифинге на вопросы журналистов.

«Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. Второй момент. Я думаю, что в ближайшее время по итогам состоявшихся контактов будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел», – отметила она.

«Относительно уведомления – мы получаем эту информацию от азербайджанской стороны», – уточнила Захарова.

Ранее сегодня Азербайджан объявил о начале контртеррористической операции в карабахском регионе. Как говорится в заявлении министерства обороны страны, решение принято в целях «пресечения широкомасштабных провокаций, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении «с наших территорий» и «восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики».

Судя по сообщениям азербайджанских и армянских СМИ, на территории Нагорного Карабаха начались боевые действия. В частности, ведется обстрел в районе Степанакерта.

В минобороны Армении не пока прокомментировали заявление Баку о спецоперации, но уточнили, что ситуация на границе с Азербайджаном относительно стабильная.

Москва, Светлана Антонова

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