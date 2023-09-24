Пашинян заявил о неэффективности ОДКБ и выступил за пересмотр инструментов безопасности Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к согражданам заявил, что структуры внешней безопасности, в которых состоит республика, неэффективны, и объявил о пересмотре инструментов внутренней и внешней безопасности страны.

«Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», – сказал Пашинян (цитата по ТАСС).

Премьер подчеркнул, что Армения предпримет всё для защиты своей независимости, и заявил о необходимости сотрудничать со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодную совместную работу.

«Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги», – сказал Пашинян, чьи слова цитирует РИА «Новости».

При этом он высказал мнение, что союзники Армении, на которых Ереван «долгое время надеялся», «ставили задачу продемонстрировать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство». Тогда как, уверяет Пашинян, «Армения никогда не отказывалась от союзнических обязательств и не предавала своих союзников».

Он полагает, что такая политика союзников продолжалась «на протяжении последних десятилетий». При этом Ереван никогда не согласится с формулировками, ставящими под сомнение независимость республики, подчеркнул Пашинян.

«Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий. Теперь они ставят под удар не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность Армении, нарушая при этом дипломатическую, межгосударственную этику отношений, все нормы корректности, взятые договорами обязательства», – заявил премьер Армении (цитата по «Интерфаксу»).

Пашинян вновь раскритиковал действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, «многочисленные нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, незаконное блокирование Лачинского коридора поднимают серьезные вопросы о целях и задачах российского миротворческого контингента».

Премьер Армении призвал партнеров «уважать государство и суверенитет», но при этом он прямо не назвал тех, кому адресованы его слова.

«Мы уважаем всех наших партнеров, но ожидаем такого же уважения к нашему суверенитету и свободе. Смысл происходящего в последние годы в этом: будет ли Армения свободным демократическим государством или отдаленной провинцией? Уже почти открыто такой выбор ставится во внутриполитическом поле Армении, и каждый должен решить, идти ли по пути независимости или покорности. Я, как премьер-министр, руководствуюсь первым», – заявил Пашинян.

Он также затронул вопрос ратификации Ереваном Римского статута, заявив, что данное решение не направлено против России или ОДКБ.

«Решение ратифицировать Римский статут было принято в декабре 2022 года, когда для всех стало очевидно, что механизмов ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для защиты внешней безопасности Армении», – заявил Пашинян, чьи слова приводит Sputnik Армения. По его словам, ратификация Римского статута позволит Армении в вопросе обеспечения внешней безопасности страны воспользоваться возможностями Международного уголовного суда. Пашинян также отметил, что это решение исходит из интересов Армении и является суверенным правом страны.

Ранее сообщалось, что МИД РФ сделал жесткое представление послу Армении в Москве в связи с серией недружественных шагов в отношении России, в числе которых «запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездка в Киев супруги премьер-министра A.В.Акопян с передачей гумпомощи киевскому нацистскому режиму, а также проведение на армянской территории военных учений с участием США».

До этого Пашинян высказал серьезные претензии в адрес российских миротворческих сил, якобы не выполняющих обязательства по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха, обвинив Россию в уходе из региона. При этом премьер Армении назвал зависимость Еревана от РФ в сфере безопасности стратегической ошибкой.

Ереван, Наталья Петрова

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