Президент Казахстана назначил нового премьер-министра страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова премьер-министром республики. Текст указа опубликован на сайте президента Казахстана.

Ранее согласие на назначение Бектенова на пост премьер-министра дали депутаты мажилиса (нижней палаты парламента страны).

Новый премьер-министр заявил, что намерен «придать новый экономический импульс» Казахстану, передает Sputnik Казахстан. Он пообещал действовать решительно и оперативно.

Бектенову 43 года, с апреля прошлого года являлся руководителем администрации президента. До этого возглавлял антикоррупционное ведомство, работал в Минюсте и столичном акимате.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Причины отставки вчера не уточнялись.

Сегодня Токаев назвал причиной отставки правительства нехватку инициативы и смелости. При этом, по его мнению, правительство под руководством Смаилова, «обеспечило стабильность во всех сферах».

«Нужно принимать смелые твердые решения, направленные на стимулирование диверсификацию экономики на благо нашего народа. Необходимо придать новый импульс деятельности правительства, общественность этого также ждет. По этой причине я принял заявление об отставке Алихана Смаилова», – объяснил Токаев.

Астана, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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