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Понедельник, 5 февраля 2024, 16:01 мск

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Президент Казахстана подписал указ о роспуске правительства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство республики во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым, сообщила пресс-служба главы государства. Исполняющим обязанности премьера назначен Роман Скляр.

Причины отставки не уточняются. При этом отмечается, что члены кабинета министров будут продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Большинство аналитиков воздерживаются от комментариев по этой теме, называя такие перемены «неожиданными». Экспертное сообщество сходится во мнении, что подробности происходящего могут появиться после расширенного заседания правительства по итогам социально-экономического развития республики за 2023 год, которое запланировано на 7 февраля с участием Токаева.

Ранее Скляр занимал должность первого заместителя премьер-министра Смаилова, который возглавил кабмин после беспорядков в январе 2022 года.

Астана, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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