Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга показало сдвиг в стратегии Запада по Украине, считает российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, союзники Киева уже не надеются вернуть украинские территории в прежние границы, а только сохранить существующие.

Напомним, Йенс Столтенберг заявил, что достичь прочного мира можно путем переговоров. По его словам, подвести стороны к использованию дипломатии можно, только если Россия поймет, что не победит на поле боя. «Способ добиться этого – оказать военную поддержку Украине. Сейчас не время говорить о капитуляции Украины. Это будет трагедией для украинцев и не будет означать мир», – сказал генсек НАТО.

Пушков отметил, что Столтенберг впервые признал, что выходом из кризиса станут переговоры, и не настаивал на возвращении Украины к прежним границам.

«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Задача-максимум отброшена. Речь идет о выполнении задачи-минимум – сохранении основного территориального массива Украины», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он допустил, что и сохранение Украины «в усеченном виде» Запад преподнесет как свою победу.

В США призвали Киев и его союзников готовиться к переговорам с Россией. Западу рекомендовали при каждой встрече с украинскими чиновниками говорить о необходимости дипломатии, чтобы те привыкли к этой мысли. Первым шагом к разрешению кризиса для Киева назвали смягчение запрета вести переговоры с Москвой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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