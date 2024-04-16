МИД Ирана: Ответ Тегерана на новую атаку Израиля будет отмеряться в секундах

Замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран ответит в течение нескольких секунд в случае новой атаки Израиля. По его словам, Иран примет контрмеры не через 12 дней, как в прошлый раз, а через секунды.

«Сионисты должны знать, что в этот раз у них не будет отсрочки в 12 дней. Отсчет до ответа, который они получат, будет отмеряться не в днях или часах, а в секундах», – цитирует дипломата РИА «Новости». Ответ будет сильным и немедленным, подчеркнул он.

Ранее NBC News сообщало, что военный ответ Израиля на массированный удар Ирана дронами и ракетами в ночь на 14 апреля, скорее всего, будет включать удары по иранским военнослужащим и поддерживаемым Тегераном силам за пределами Ирана. Ожидается, что ответ Израиля Ирану будет «ограниченным по масштабам».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на вчерашней встрече с коллегами из правящей партии страны «Ликуд» заявил, что реакция на атаку Ирана будет произведена «не на эмоциях, а мудро». «Наш ответ должен быть скоординирован с США, потому что Израиль обязался уведомить Соединенные Штаты перед ответом Ирану, чтобы американские войска не оказались в опасности», – добавил он.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран «четко предупредил» США о жесткой и решительной реакции на вероятную атаку Израиля, которая может произойти в ответ на иранскую атаку. По его словам, «последующие действия Тегерана будут решительными, незамедлительными и масштабными».

Иран массово атаковал Израиль с применением беспилотников и ракет в ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске в начале апреля. Тегеран предостерег Тель-Авив от ответных мер и заявил, что продолжения эскалации не будет. МИД РФ призвал все вовлеченные стороны к сдержанности и решению проблем дипломатическим путем.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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