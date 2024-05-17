Австралия дополнила список антироссийских санкций

Австралия обвинила Россию в военном сотрудничестве с КНДР и внесла шесть российских компаний в черный список. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.

«Австралия в координации с международными партнерами вводит целевые финансовые санкции еще на шесть организаций», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Австралии.

По словам Вонг, развитие отношений между Северной Кореей и Россией имеет серьезные последствия для безопасности Европы, Корейского полуострова и всего Индо-Тихоокеанского региона. Австралия продолжит работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь РФ и КНДР к ответственности.

Накануне Новая Зеландия внесла 28 человек и 14 компаний в перечень лиц и организаций, подпадающих под санкции. По данным Веллингтона, попавшие в черный список оказывают военную и стратегическую поддержку России.

Канберра, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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