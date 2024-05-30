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Четверг, 30 мая 2024, 19:16 мск

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Белоусов назвал единую региональную систему ПВО одним из основных направлений сотрудничества с Казахстаном

Министр обороны РФ Андрей Белоусов Фото из архива пресс-службы Кремля

Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей встречи с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым в Алма-Ате в четверг, 30 мая, заявил, что одной из основных задач двустороннего сотрудничества между странами является совершенствование единой системы противовоздушной обороны.

Как сообщили в пресс-службе минобороны РФ, в ходе своего выступления Белоусов сказал: «Основными направлениями двустороннего сотрудничества является совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана, обмен опытом по вопросам деятельности вооруженных сил, обеспечение функционирования на территории республики испытательных полигонов Минобороны России, военно-техническое сотрудничество и обучение кадров».

Алма-Ата, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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