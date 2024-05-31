Польша решила готовить для Киева солдат из числа украинских эмигрантов

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что планируется подготовить подразделение из украинцев, проживающих в его стране и подлежащих мобилизации, – передает издание Rzeczpospolita.

Как сообщает польское издание, Сикорский сказал следующее: «Польша рассмотрела запрос Украины по отправке наших инструкторов для обучения их военных, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев, проживающих в Польше и подлежащих призыву. Это будет более эффективным способом помочь Украине».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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