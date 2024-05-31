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Пятница, 31 мая 2024, 20:35 мск

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Пекин потребовал от Вашингтона прекратить вводить односторонние санкции против китайских компаний

Фото: FreePik

Замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй на встрече с первым заместителем госсекретаря Куртом Кэмпбеллом в Вашингтоне в пятницу, 31 мая, заявил, что США должны прекратить без разбора вводить односторонние санкции против китайских компаний, – сообщают СМИ.

В заявлении Ма Чжаосюя, опубликованном на сайте МИД КНР, говорится: «Китай требует от США прекратить очернять КНР и оказывать на нее давление, прекратить произвольно вводить односторонние санкции в отношении китайских компаний и сыграть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса. Китай решительно выступает против того, чтобы США распространяли ложь и обвиняли КНР в украинском кризисе».

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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