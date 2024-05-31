Бельгия запретила Киеву использовать F-16 за пределами Украины

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на переговорах в Вашингтоне в пятницу, 31 мая, заявил президенту США Джо Байдену, что его страна не разрешает Украине использовать переданное ей бельгийское оружие, включая истребители F-16, за пределами ее территории, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-пула Белого дома говорится: «Бельгийский премьер заявил, что его страна не разрешит использовать свою военную технику за пределами территории Украины, включая истребители F-16».

Напомним, что во вторник, 28 мая, бельгийский премьер-министр на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским* в Брюсселе также заявил, что «истребители F-16, как и другое вооружение, которое Бельгия поставит Украине, должны использоваться только на украинской территории».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube