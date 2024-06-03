Президент Украины Владимир Зеленский не получил от стран Азии поддержку, на которую надеялся в преддверии «мирного саммита» в Швейцарии. Азиатские лидеры не доверяют риторике Запада с учетом его прошлых действий в своих корыстных интересах, пишет Washington Post.

Зеленский посетил Сингапур и Филиппины, где выступил на ежегодном региональном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Там присутствовали десятки высокопоставленных чиновников разных стран, но мало кто проявил готовность поддерживать киевский режим.

«Украина не смогла получить в Азии такую же эмоциональную реакцию, какую встречала у большинства западных стран. Частично проблема в недоверии азиатских стран к проповедям о международном порядке и универсальных ценностях. История региона изобилует моментами, когда западные державы действовали в своих корыстных интересах, часто посредством принуждения», – говорится в статье.

Ряд стран, включая КНР и Саудовскую Аравию отказались от участия в «мирном саммите» по Украине. Саудиты и китайцы подчеркнули, что не приедут, потому что на мероприятие не пригласили россиян.

В Совфеде РФ отметили, что конференция провалилась еще до начала: «формулу мира», которую планировалось обсуждать, сократили до трех пунктов, а организаторы уже договариваются о датах нового саммита.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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