Йеменские хуситы впервые применили ракету «Палестина» против израильской военной цели

Военный представитель йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа в понедельник, 3 июня, заявил, что по военной цели в израильском городе Эйлат впервые был нанесен «успешный» удар баллистической ракетой «Палестина», – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала Яхья Сариа сказал: «Вооруженные силы Йемена впервые нанесли удар баллистической ракетой «Палестина» по военному объекту израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат, – ивр.) на юге оккупированной Палестины, успешно добившись своей цели».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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