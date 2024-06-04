Глава Республики Алтай подал в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе с поста в связи с переходом на другую работу.

«Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай. В этом году заканчиваются мои полномочия. Сделано многое, предстоит сделать еще больше. Искренне желаю Республике Алтай сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания!» – написал Хорохордин в своем телеграм-канале.

Напомним, в мае сменились главы ХАМО-Югры и Самарской области. Врио губернатора ХМАО-Югры стал бывший мэр Тюмени Руслан Кухарук. Руководить Самарской областью будет занимавший пост председателя правительства Тульской области Вячеслав Федорищев.

Горно-Алтайск, Наталья Рязанова

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