Президент Украины Владимир Зеленский лично обзванивал лидеров стран СНГ с просьбой приехать на «мирный саммит» в Швейцарию. Но усилия не увенчались успехом, сообщил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам дипломата, уговоры велись не только из Киева, но и со стороны Запада.

«Была задействована «тяжелая артиллерия»: Зеленский со своими западными «друзьями» принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой «сходке». Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», – сказал Галузин в интервью ТАСС.

Замминистра подчеркнул, что встреча в Швейцарии не имеет никакого отношения к миру. Это очередная попытка Запада и киевского режима проработать ультиматум для России под видом общемировой поддержки «формулы мира», предложенной Киевом.

«Подобные «междусобойчики» не способствуют политическому урегулированию. Их проведение бессмысленно и априори обречено на провал», – предупредил дипломат.

Владимир Зеленский не смог получить от стран Азии поддержку, подобную западной. Азиатские лидеры не доверяют риторике Запада с учетом его прошлых действий в своих корыстных интересах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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