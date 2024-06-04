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Вторник, 4 июня 2024, 19:52 мск

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Папа Римский заявил о «бессмысленности» конференции по Украине без участия России

Папа Римский Франциск Фото: пресс-служба Кремля

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам своей частной встречи с Папой Римским Франциском в Ватикане во вторник, 4 июня заявил, что понтифик любые переговоры в ходе конференции по Украине в Швейцарии15-16 июня, «не имеют реального смысла без участия России», – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Севастьянов сказал: «Мы общались два часа, поговорили обо всем, в том числе и о вопросах мира на Украине и о предстоящей конференции в Швейцарии. Пaпa призывает всех к началу диалога, как можно быстрее. Он считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию, потому что без ее участия любые переговоры не имеют реального смысла».

Рим, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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