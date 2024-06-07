Мексика и Никарагуа отказались ехать на саммит по Украине

Мексика и Никарагуа отказались участвовать в «мирном саммите» по Украине без присутствия России. Никарагуанцы назвали мероприятие политическим фарсом ради подготовки нового ультиматума для Москвы.

МИД Никарагуа напомнил о соглашении о стратегическом партнерстве с Россией, которое намерены строго соблюдать.

«Между Россией и Никарагуа существуют соглашения о стратегическом партнерстве, Республика Никарагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум», – приводят слова министерства «Известия».

Мексика также уверена, что обсуждение вариантов для мирного урегулирования на Украине возможно только в присутствии обеих сторон конфликта. В посольстве латиноамериканского государства в Москве подтвердили, что получили приглашение на швейцарский саммит.

«Мексика не будет присутствовать на этом мероприятии. Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», – сообщил в дипмиссии.

Кремль назвал «абсурдным сборищем» конференцию по Украине в Швейцарии. В Госдуме предупредили, что страна не намерена выполнять «какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках».

Конференция по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из 160 приглашенных стран 80 подтвердили участие.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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