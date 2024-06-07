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Пятница, 7 июня 2024, 23:53 мск

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Макрон собрался договариваться об Украине со странами БРИКС

Архив, фото: пресс-служба Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня, заявил, что рассчитывает договориться со странами-членами БРИКС о достижении долгосрочного мира на Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, какие результаты конференции по Украине в Швейцарии он считал бы успешными для достижения долговременного мира в Украине, Макрон сказал: «Я надеюсь, что мы сможем договориться на уровне БРИКС – с Бразилией, Китаем, Индией о том, какие могут быть условия этого долгосрочного мира. В частности, по поводу долгосрочной продовольственной безопасности, ядерной... Мы смогли бы определить этот процесс во времени и четко обозначить дальнейшие этапы».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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