Макрон собрался договариваться об Украине со странами БРИКС

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня, заявил, что рассчитывает договориться со странами-членами БРИКС о достижении долгосрочного мира на Украине, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, какие результаты конференции по Украине в Швейцарии он считал бы успешными для достижения долговременного мира в Украине, Макрон сказал: «Я надеюсь, что мы сможем договориться на уровне БРИКС – с Бразилией, Китаем, Индией о том, какие могут быть условия этого долгосрочного мира. В частности, по поводу долгосрочной продовольственной безопасности, ядерной... Мы смогли бы определить этот процесс во времени и четко обозначить дальнейшие этапы».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube