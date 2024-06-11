Конференция по вопросу мира на Украине без участия России не приведет к разрешению конфликта, а представляет собой лишь манипуляцию международным мнением. Об этом заявил известный японский политик, депутат парламента Мунэо Судзуки.

По его словам, мирный саммит, по сути, не является мирным. «С моей точки зрения, это в каком-то смысле вызов России. Потому что правильно было бы пригласить Россию и сесть за стол переговоров на равных. Тогда это была бы правильная конференция», – цитирует Судзуки РИА «Новости».

Сам факт того, что саммит проходит под руководством Киева, говорит о том, что он не заслуживает высокой оценки. Это манипуляция международным мнением, полагает японский депутат. «Пока обе страны, не только одна Украина, но и Россия не поговорят друг с другом, эту проблему не решить», – подчеркнул Судзуки.

Такого же мнения придерживается экс-премьер Японии Юкио Хатояма. Он заявил, что конференция, где представлена только одна сторона конфликта, не только не приведет к построению мира, но и наоборот может привести к затягиванию конфликта.

«Самое главное – чтобы обе страны Украина и Россия серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия. В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова», – сказал политик.

Конференция по вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из 160 приглашенных стран 80 подтвердили участие.

Кремль назвал «абсурдным сборищем» конференцию по Украине в Швейцарии. В Госдуме предупредили, что страна не намерена выполнять «какие-либо решения, принятые на ангажированных сходках».

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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