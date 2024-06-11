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Вторник, 11 июня 2024, 20:30 мск

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Словакия признала незаконную передачу Киеву Миг-29

Фото: Freepik

Госсекретарь Министерства обороны Словакии Игор Мелихер во вторник, 11 июня, заявил, что в отношении бывшего главы оборонного ведомства республики Ярослава Надя будут принять «юридические меры» за незаконную передачу Украине 13 истребителей МиГ-29 в 2023 году, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Мелихер написал: «Истребители МиГ-29 в 2023 году были переданы Украине незаконно. Я готовлюсь принять юридические меры в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя. Сегодня выяснилось, что нет никаких официальных материалов Минобороны, которые давали бы право экс-министру пойти на такой шаг. Как государственный чиновник я обязан исправлять допущенные ошибки, и это одна из них. …Более того, Конституция Словакии запрещает уходящему в отставку правительству предпринимать во внешней политике столь важные шаги».

Братислава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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