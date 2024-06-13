Запад волнуется, что после выборов в ЕП Киев останется без помощи

Чиновники США и Европы обеспокоены, что после выборов в Европарламент поддержка киевского режима заметно снизится. Лидеры стран-союзников Украины стараются ускорить поставки оружия и продвижение страны в НАТО, пишет Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников.

«Всплеск крайне правых на выборах в ЕП предвещает усиление усталость Запада от войны на Украине. В Киеве это не сразу почувствуют. Однако бывшие и действующие чиновники согласны, что итоги выборов – предвестник сопротивления военным усилиям», – говорится в статье.

Западные чиновники активизировали усилия по доставке военной помощи Киеву и созданию «моста» к членству Украины в НАТО. Особый упор делается на подготовку ВСУ к действиям по стандартам альянса. Собеседники подчеркнули, что эта работа началась давно, и результаты ожидаются в ближайшие пару месяцев. Также западные чиновники делают все, чтобы отправить на Украину как можно больше помощи в ближайшие месяцы.

«Официальные лица обсуждают придание статуса отдельного института Контактной группе по обороне Украины и передачу ее под руководство НАТО. Это гарантирует, что новая администрация США не сможет распустить группировку», – пишет издание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине дошел до той стадии, когда сторонам пора садиться за стол переговоров. Он назвал момент оптимальным, поскольку позже Украина может окончательно лишиться государственности. Американский военный эксперт Скотт Риттер считает, что конфликт на Украине закончится в течение 2024 года, потому что Россия уже победила в борьбе с коллективным Западом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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