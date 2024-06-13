В Евросоюзе предложили ограничить передвижение российских дипломатов

Несколько европейских стран предложили главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю ограничить свободу передвижения российских дипломатов в странах ЕС в рамках будущего пакета антироссийских санкций. Об этом пишет Politico.
В письме к Боррелю обратились министры иностранных дел Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики.
«Мы считаем, что ЕС должен строго... ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей лишь территорией государства, в котором они аккредитованы», – цитирует издание текст документа.
По мнению подписантов, эти меры значительно сузят пространство для операций российских агентов.
Известно, что инициативу не поддерживают ряд других стран, среди которых Германия, Австрия, Франция и Италия.
Брюссель, Зоя Осколкова
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